Анчелотті: Чи фаворити ми проти Ман Сіті? Я так не думаю. Графік — скажений. Ла Ліга, УЄФА та ФІФА не турбуються про гравців

Керманич Реала — про шанси своєї команди пройти англійський гранд на шляху до фіналу ЛЧ.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на мадридський Реал чекає двоматчева зустріч із Манчестер Сіті.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився своїми очікуваннями від цього протистояння з чинним чемпіоном Англії.

"Чи фаворити ми проти Манчестер Сіті? Я так не думаю. Побачимо, що трапиться. Це буде рівна гра. Сіті – чудова команда. Вони змінилися та мають неймовірного бомбардира.

Графік – скажений. Дуже багато матчів. Ла Ліга, УЄФА та ФІФА не турбуються про гравців, щось повинно змінитися. Ігор забагато. Ми вже розмовляли з керівництвом про склад на наступний сезон, так", — цитує слова Анчелотті журналіст Madrid Xtra.

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок між мадридським Реалом і Манчестер Сіті відбудеться 9 травня, тоді як матч-відповідь запланований на 17 травня.