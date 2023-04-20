Гвардіола: Для перемоги у Лізі чемпіонів потрібно обіграти Реал

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що для перемоги у Лізі чемпіонів будь-якій команді потрібно обіграти Реал.

"Думаю, всі клуби у світі вважають, що для перемоги у Лізі чемпіонів потрібно обіграти Реал. Раніше це була Барселона, а тепер – Реал.

Реал виходив до півфіналу 11 разів за 13 років. Ми виходили тричі і думаємо: "Вау", — говорить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Манчестер Сіті зіграє з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів після перемоги над Баварією за сумою двох матчів.