Лукаку знову залишився на лаві запасних на матч проти Бенфіки

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів міланський Інтер в домашньому матчі прийматиме Бенфіку.
Перший поєдинок між цими командами, проходивший у Португалії, залишився перемогою Інтера — 2:0.
Головні тренери команд Сімоне Індзагі та Рогер Шмідт обрали стартові склади на матч та визначили запасних гравців.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозовіч, Мхітарян, ДІмарко — Лаутаро, Джеко
Запасні: Белланова, Ханданович, Асслані, Кордас, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Госенс, Карбоні, Де Врей, Лукаку, Дзанотті, Корреа
Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Чікіньо — Маріу, Рафа, Аурснес — Рамуш
Запасні: Гедеш, Муса, Тенгстедт, Суареш, Гомеш, Томе, Морату, Шейлдеруп, Невеш, Нерес, Ндур, Веріссімо, Родрігеш.
Поєдинок між Інтером та Бенфікою пройде на Стадіо Джузеппе Меацца 19 квітня та розпочнеться о 22:00.