Павар: Ми будемо дуже розчаровані, якщо не виграємо завтра

Футболіст прокоментував майбутній поєдинок.

Фланговий захисник мюнхенської Баварії Бенджамен Павар висловився щодо другого матчу проти Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми провели хороший перший тайм у першому матчі проти Манчестер Сіті. Ми будемо дуже розчаровані, якщо не виграємо завтра.

Ми дуже мотивовані та перебуваємо у відмінній формі. Ми бачили в минулому що такий камбек можливий.

Ми готові до гри. Ми знаємо, що перший матч був невдалим. Але зараз наші вболівальники за нами, і ми зробимо все, щоб пройти.

Ми повинні грати в свою гру, і якщо ми у нас є можливості забити, то ми повинні ними скористатися", — сказав Павар.

Матч між Баварією та Манчестер Сіті пройде 19 квітня у Німеччині. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.