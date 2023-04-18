Гвардіола: Приємно бути тут і спробувати ще раз потрапити у півфінал

Тренер "містян" оцінив майбутню зустріч із Баварією.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола перед другим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії відповів на питання від журналістів.

"Приємно кинути виклик Баварії і подорожувати Європою, щоб грати з найсильнішими командами. Ми не були у цьому турнірі десять років тому — ми дивилися матчі по телевізору.

Приємно бути тут і спробувати ще раз потрапити у півфінал. Це наша ментальність. Що ви робите, щоб досягти цього? Будьте справжніми і грайте якомога краще.

Це можливість довести свою силу проти одного з найкращих клубів у Європі, і ми спробуємо нав’язати свою гру. Ми намагатимемося зробити якомога більше... Наша ціль — спробувати виграти гру".

Також Гвардіола оцінив фізичний стан Філа Фодена, який тільки сьогодні, 18 квітня, повернувся до тренувань.

"Він тренувався лише один раз, але ми вирішили, що він повинен поїхати з нами і почати на лаві запасних...

Він не гратиме 90 хвилин, але він особливий гравець, якому не потрібно багато тренувань, щоб бути в формі. Він важливий не тільки для завтрашнього дня, але й взагалі", — сказав Пеп.

Матч між Баварією та Манчестер Сіті пройде 19 квітня у Німеччині. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.