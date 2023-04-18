Тухель: У першому матчі нас жорстко карали, але шанси ще є

Фахівець висловився перед другою грою проти Сіті.

Головний тренер Баварії Томас Тухель поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу-відповіді проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що перший поєдинок між цими командами завершився дуже впевненою перемогою Ман Сіті — 3:0.

"Ми маємо йти крок за кроком до своєї мети. Ми хочемо виграти перший тайм, а потім може статися все, що завгодно. Треба вірити. Водночас вірити – це не означає мріяти. Ми відповідаємо за свою гру. Крок за кроком, тайм за таймом.

Звісно, в нас ​​шанси ще є. Нам потрібен імпульс та гра як мінімум на рівні першого матчу минулого матчу. Потрібно, щоб у найважливіші моменти все складалося на нашу користь.

У першому матчі було не так, нас жорстоко карали. Всі ми знаємо, яке завдання на нас чекає, що воно надзвичайно важке.

Завтра ми маємо підкорити гору. Ми віримо у себе, але не хочемо мріяти. Все в наших руках ми повинні викластися на повну. Боротимемося до кінця", — цитує Тухеля Bayern&Germany.

Матч між Баварією та Манчестер Сіті пройде 19 квітня у Німеччині. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.