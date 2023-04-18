Мудрик та Лунін залишились у запасі на матч Челсі — Реал

Стали відомі склади команд на другий поєдинок Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів лондонський Челсі вдома прийматиме мадридський Реал.

Френк Лемпард та Карло Анчелотті оголосили стартові склади на цю гру. Відзначимо, що український вінгер англійської команди Михайло Мудрик залишився у запасі, як і воротар Реала Андрій Лунін.

Челсі: Кепа — Джеймс, Сілва, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Ковачич, Галлагер, Енцо, Канте — Гаверц.

Запасні: Менді, Чуквуемека, Стерлінг, Мудрик, Пулішич, Маунт, Лофтус-Чік, Зієш, Закарія, Феліш, Голл, Аспілікуета.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Модрич, Кроос, Родріго, Вінісіус — Бензема.

Запасні: Лунін, Лопес, Начо, Одріосола, Чуамені, Себальйос, Рюдігер, Васкес, Маріано, Вальєхо, Асенсіо, Азар.

Відзначимо, що матч між Челсі та Реалом відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.