Кепа: У Лізі чемпіонів Реал — король

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага висловився щодо матчу відповіді між його командою та мадридським Реалом.
Нагадаємо, що перший матч між столичними колективами завершився перемогою іспанців — 2:0.
"У цьому турнірі Реал – король. Ми не здивовані їхньою грою. Тому що про їхню історію відомо все. Ми не були достатньо наполегливими у першому матчі і повинні це виправити", — сказав Кепа.
Відзначимо, що матч між Челсі та Реалом відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.