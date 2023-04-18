Кепа: У Лізі чемпіонів Реал — король

Кіпер лондонців висловився щодо другого матчу.

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага висловився щодо матчу відповіді між його командою та мадридським Реалом.

Нагадаємо, що перший матч між столичними колективами завершився перемогою іспанців — 2:0.

"У цьому турнірі Реал – король. Ми не здивовані їхньою грою. Тому що про їхню історію відомо все. Ми не були достатньо наполегливими у першому матчі і повинні це виправити", — сказав Кепа.

Відзначимо, що матч між Челсі та Реалом відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.