Стала відома заявка Реала на матч у відповідь проти Челсі

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал на виїзді зіграє проти Челсі. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж.
Карло Анчелотті взяв до Англії 23 футболісти:
Куртуа, Лунін, Лопес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Лукас, Рюдігер, Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго.
Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.
Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.