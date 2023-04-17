Стрічка новин

14:23

Стала відома заявка Реала на матч у відповідь проти Челсі

13:35

Гвардіола: Баварії іноді потрібен добрячий ляпас для того, щоб зробити її більш згуртованою

13:00

Де Брюйне — щодо матчу-відповіді проти Баварії: Це будуть повноцінні 95, а то й більше, хвилин запеклого протистояння

19:55

Стоунз — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

19:20

Мбаппе: Я виграю Лігу чемпіонів у ПСЖ

18:59

Бензема забив 21 гол в 21 останньому матчі плей-оф Ліги чемпіонів

13:42

Вінісіус у першому матчі проти Челсі зробив більше доторків до м’яча в чужому штрафному, аніж будь-який гравець у матчі в семи останніх плей-оф

13:24

Куртуа: Ріал міг забити й три або навіть чотири голи

13:04

Вінісіус: Хочу залишитись у Реалі назавжди

12:46

Ельмас: Я не знаю, що й сказати стосовно суддівства. Це було божевілля