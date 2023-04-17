Стала відома заявка Реала на матч у відповідь проти Челсі

17 квітня 2023

РЕАЛ МАДРИД, GETTY IMAGES

До неї увійшло 23 футболісти.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал на виїзді зіграє проти Челсі. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж.

Карло Анчелотті взяв до Англії 23 футболісти:

Куртуа, Лунін, Лопес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Лукас, Рюдігер, Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго.

Нагадаємо, що гра у Мадриді завершилася з рахунком 2:0 на користь Реалу.

Матч Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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