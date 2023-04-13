Мбаппе: Я виграю Лігу чемпіонів у ПСЖ

13 квітня 2023

КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES

Смілива заява французького форварда.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що хоче виграти Лігу чемпіонів разом зі своїм нинішнім клубом.

"Наступний рівень? Думаю, перемога у Лізі чемпіонів. Я вже зіграв у фіналі, півфіналі, чвертьфіналі, 1/8 фіналу. Я зробив усе, окрім перемоги. Це єдине, чого мені не вистачає. Сподіваюся, це відбудеться якнайшвидше.

Де це буде? У Парі Сен-Жермен. Я з Парижа, і маю контракт. Тож це станеться у ПСЖ", – сказав Мбаппе у програмі Tout le sport.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче оточити Мбаппе талановитими французькими виконавцями.

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