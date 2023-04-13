Мбаппе: Я виграю Лігу чемпіонів у ПСЖ

Смілива заява французького форварда.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що хоче виграти Лігу чемпіонів разом зі своїм нинішнім клубом.

"Наступний рівень? Думаю, перемога у Лізі чемпіонів. Я вже зіграв у фіналі, півфіналі, чвертьфіналі, 1/8 фіналу. Я зробив усе, окрім перемоги. Це єдине, чого мені не вистачає. Сподіваюся, це відбудеться якнайшвидше.

Де це буде? У Парі Сен-Жермен. Я з Парижа, і маю контракт. Тож це станеться у ПСЖ", – сказав Мбаппе у програмі Tout le sport.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче оточити Мбаппе талановитими французькими виконавцями.