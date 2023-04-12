Беннасер став четвертим африканським гравцем Мілана, який забивав у Лізі чемпіонів

Алжирський хавбек відзначився дебютним голом у найпрестижнішому єврокубку.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА Мілан зустрівся на своєму полі з Наполі.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 40-й хвилині після того, як півзахисник "россонері" Ісмаель Беннасер відгукнувся на передачу Рафаеля Леау.

Для 25-річного алжирця цей гол став дебютним у Лізі чемпіонів і лише п'ятим у футболці Мілана.



Цікаво, що завдяки забитому м'ячу у ворота Наполі Беннасер також став лише четвертим африканським футболістом "россонері", якому вдалося відзначитися голом у Лізі чемпіонів.

До алжирського хавбека подібним за Мілан відзначалися лише Джордж Веа, Кевін-Прінс Боатенг та Саллі Мунтарі.