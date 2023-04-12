Бензема зрівнявся з Раулем за кількістю матчів у Лізі чемпіонів за Реал

Француз відсвяткував таку подію забитим голом.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу приймає лондонський Челсі. У старті господарів поля вийшов Карім Бензема, і для нього цей матч став 130 у футболці Реала в Лізі чемпіонів.

За цим показником він зрівнявся з іншим легендарним форвардом "королівського клубу" Раулем, який також має 130 поєдинків в активі. На першому місці воротар Ікер Касільяс, який зіграв у головному єврокубку 150 ігор.

Відзначимо, що Бензема став автором єдиного голу в першому таймі. На 22 хвилині він вивів Реал уперед після пасу від Вінісіуса.

Гра Реал — Челсі розпочалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.