Лосано замінить травмованих форвардів Наполі у старті в матчі з Міланом

Стали відомі стартові склади італійських топ-клубів на матч чвертьфіналу ЛЧ.

У рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів Мілана на Сан-Сіро зустрінеться із Наполі.

Головні тренери команд вже визначились із стартовими складами на цей поєдинок. Відзначимо, що у складі Наполі не зіграють а ні Сімеоне, а ні Осімген — обидва через травми. На позиції форварда Лучано Спаллетті вирішив використати Ірвінга Лосано.

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія — Тоналі, Беннасер, Леау, Крунич, Даіс — Жиру.

Запасні: Міранте, Флоренці, Тіав, Салемакерс, Мессіас, Побега, Орігі, Ребич, Калулу, де Кетеларе, Габбія, Балло Туре.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Руй — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Ельмас, Кварацхелія — Лосано.

Запасні: Голліні, Ідасяк, Распадорі, Політано, Олівера, Ндомбеле, Жуан Жезус, Естігор, Берешинські, Гаетано.

Матч між Міланом та Наполі пройде сьогодні, 12 квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.