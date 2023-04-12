Боелі: Челсі сьогодні переможе Реал з рахунком 3:0

Функціонер "синіх" — про майбутній поєдинок на Сантьяго Бернабеу.

В рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє на своєму полі проти лондонського Челсі.

Співвласник Челсі Тодд Боелі дав доволі сміливий прогноз на цей матч своєї команди.

"Челсі сьогодні ввечері переможе з рахунком 3:0. Я кажу фанатам: майте велику віру.

Ми розглядаємо це як довготривалий процес, у нас є багато роботи. Ми дуже віримо в майбутнє. Наше майбутнє світле", — сказав Боелі в коментарі для Football Daily.



Матч Реал — Челсі відбудеться 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.