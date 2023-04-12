Тухель: Ми не злимось на Упамекано

Керманич Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку від Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:3). Зокрема, німець висловився щодо результативних помилок Дайо Упамекано.

"Упамекано припустився занадто багато помилок. Було дві чи три ситуації, коли йому не вистачало концентрації при ухваленні ризикованих рішень.

Цього ніколи не повинно відбуватися на цьому рівні й в цій частині поля, він витягне з цього урок. Ми не злимось на нього, він все ще молодий і ще буде робити помилки.

Але в матчі такого рівня потрібно грати без помилок, щоб досягти результату", – сказав головний тренер Баварії.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.