Кімміх: Це жорстоко. Перші 60 хвилин були дуже хорошими

12 квітня 2023

Йозуа Кімміх - Getty Images

Йозуа про результат цього матчу.

Йозуа Кімміх прокоментував розгромну поразку від Манчестер Сіті офіційному сайту баварського клубу.

"Це жорстоко. Перші 60 хвилин були дуже хорошими. Ми пропустили ще один м’яч з дальньої дистанції, як проти Фрайбурга. Такого не може бути. У нас був шанс зробити рахунок 1:0 через Джамала (Мусіалу) незадовго до цього. Помилки підкрадалися при рахунку 2:0.

Через них ми втрачали моменти, чого раніше не робили. До того часу гра була рівною. Результат важко прийняти. Перший тайм додав нам впевненості. У нас був простір, ми добре захищалися і в другому таймі прагнули отримати щось від гри. Ми вірили, що зможемо змінити ситуацію. Сьогодні ми точно побачили, що можна зрівнятися з ними та перемогти. Ми впевнені, що зможемо отримати щось у матчі-відповіді".

Баварія програла на виїзді з розгромним рахунком і фактично завершила боротьбу у Лізі чемпіонів.

   