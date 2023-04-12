Лукаку: Секрет святкування голу полягає в тому, що пенальті — це менталітет

Бельгійський форвард висловився стосовно переможного голу у матчі.

Ромелу Лукаку запевняє, що "розкриє секрет" свого святкування голу після завершення сезону, і вважає, що Інтер міг перемогти Бенфіку з різницею в три-чотири голи в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Збірник Бельгії вийшов з лави, реалізував пенальті, призначене за порушення рукою Жоау Маріо, і зафіксував рахунок 2:0 на Ештадіу да Луш.

Ніколо Барелла відкрив рахунок своїм першим ударом головою у футболці "нерадзуррі" після навісу Алессандро Бастоні.

"Пенальті — це питання ментальності та концентрації. Я нікого не слухаю, навіть своїх товаришів по команді", – сказав Лукаку Sport Mediaset.

"Я розумію міркування хейтерів, враховуючи мої минулі виступи. Я допомагаю команді, чим можу, і відновлюю форму. Ми зобов’язані грати добре для цього клубу, тепер нам потрібна чудова гра проти Монци.

Моє святкування? Це секрет, я відкрию його по завершенні сезону. Ми провели розумний матч і могли забити ще три-чотири голи. Все-таки 2:0 – це непоганий результат, ми повинні зараз повторити цей виступ у Серії А.

Ми повинні поговорити про те, чому ми не граємо так само в Серії А, тому що це важливе змагання".