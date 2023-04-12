Мілан — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 12 квітня і розпочнеться о 22:00.

Мілан в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Наполі.

МІЛАН — НАПОЛІ

СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Мілан в рамках групового етапу Ліги чемпіонів грав в одному квартеті з Челсі, РБ Зальцбург та Динамо Загреб. Команда Стефано Пьолі не без труднощів посіла другу сходинку у квартеті та вийшла в стадію плей-оф.

В 1/8 турніру італійську команду очікувала зустріч з Тоттенгемом. В першій грі на своєму полі команда Стефано Пьолі здобула мінімальну перемогу, а вже у грі у відповідь змогла втримати нічийний результат, що дозволило крокувати далі.

Не варто забувати, що Мілан — чинний чемпіон Італії. Втім, з титулом, напевно, доведеться попрощатися, адже наздогнати Наполі шансів майже немає. Більше того, команді Стефано Пьолі потрібно турбуватись за зону Ліги чемпіонів, адже Мілан випереджає Інтер, що йде п'ятим, лише на один пункт.

Наполі, своєю чергою, на груповій стадії турніру протистояв Ліверпулю, Аяксу та Рейнджерс. Не всі вірили в те, що неаполітанці зможуть вийти з групи, проте вони це зробило, та при цьому дуже впевнено. Команда Спаллетті пройшла далі з першого місця, обійшовши Ліверпуль завдяки додатковим показникам.

На стадії 1/8 фіналу Наполі, можна сказати, дещо пощастило, адже супротивником став Айнтрахт Франкфурт. Неаполітанці не відчули особливих проблем та впевнено пройшли далі. Цей сезон для неаполітанців нагадує казку, а вже незабаром ми дізнаємося, чи буде в неї щасливий кінець.

Напередодні гри дуже важливим фактором бачиться відсутність Віктора Осімгена у складі, без якого команді Лучано Спаллетті стало куди важче забивати голи.

Це дозволяє плавно перейти до другого невтішного моменту для Наполі — нещодавній поразці Мілану з рахунком 0:4. Звичайно, це може бути окремо взятий матч, на який Мілан налаштувався вкрай рішуче, але дзвіночок для неаполітанців був неприємний.

В будь-якому випадку, матч обіцяє бути вкрай цікавим. Зустріч подібного калібру для італійського футболу стала великою розкішшю в останні роки, тому атмосфера на стадіоні буде дивовижна.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Кьяєр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас, Беннасер, Леау — Жиру

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй — Ангісса, Лоботка, Зєлінскі — Лосано, Распадорі, Кварацхелія

Не зіграють: Ібрагімович — Осімген

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Стефано Пьолі, Мілан:

"Незалежно від наших результатів, зараз має значення лише Мілан, який вийде на поле завтра, а підсумки ми підіб'ємо наприкінці сезону. Ми повинні бути уважними у всіх аспектах, тому що суперник відмінної якості та знає, як використовувати кожну помилку. Ми не можемо дозволити собі зменшити концентрацію, тому що рівень дуже високий. У Лізі чемпіонів ми показали, що ми здатні на це".

Лучано Спаллетті, Наполі:

"Це турнір чемпіонів, а чемпіони себе не шкодують. Я чекаю на виступ на найвищому рівні з менталітетом переможців, який у нас завжди був цього сезону.

Відсутність Осімгена? Ми вигравали важливі ігри без нього. Він дуже важливий для нас гравець, але ми вже показали, що готові битися в Лізі чемпіонів, навіть без нього. Замість того, щоб везти його до Мілана та ризикувати отримати серйозну травму, ми зробили деякі оцінки, думаючи про наступні матчі, тому вважали за краще дати йому відпочити".

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