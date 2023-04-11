Стрічка новин

21:20

Лукаку залишився в запасі в матчі проти Бенфіки

21:15

Мудрик, Сілва та Канте у заявці Челсі на матч проти Реала у Лізі чемпіонів

21:07

Бенфіка — Інтер: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

20:56

Піолі: Вийти у півфінал та спробувати виграти Лігу чемпіонів було б чудовим досягненням

20:54

Гнабрі зіграє на вістрі атаки Баварії в першому матчі проти Манчестер Сіті

20:32

Кепа: Вас можуть вибити з турніру, навіть якщо ви погано проведете 20 хвилин у двоматчевому протистоянні

20:20

Алаба: Більшість часу Реал є фаворитом, але ми не думаємо про це

19:59

Діас: Мілан та Наполі — дві дуже талановиті команди

19:41

Анчелотті: Я фанат Челсі, тому що провів там два добрі роки, але я не повернуся

18:20

Реал оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти Челсі