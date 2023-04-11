Лукаку залишився в запасі в матчі проти Бенфіки

Інтер в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти Бенфіки.
Тренерський штаб італійської команди прийняв рішення залишити поза стартовим складом нападника Ромелу Лукаку.
Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Сілва, Морату, Грімальд — Флорентіну, Чікіньо — Маріу, Рафа, Аурснес — Рамуш
Запасні: Гедеш, Муса, Тенгстедт, Суареш, Гомеш, Томе, Шейлдеруп, Невеш, Нерес, Ндур, Веріссімо, Родрігеш
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозовіч, Мхітарян, ДІмарко — Лаутаро, Джеко
Запасні: Белланова, Ханданович, Асслані, Кордас, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Госенс, Карбоні, Де Врей, Лукаку, Дзанотті, Корреа
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Бенфіка зіграє з Інтером. Матч Бенфіка — Інтер відбудеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.