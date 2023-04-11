Бенфіка — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 11 квітня і розпочнеться о 22:00.

Бенфіка в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Інтера.

БЕНФІКА — ІНТЕР

ВІВТОРОК, 11 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Бенфіка в рамках групового етапу Ліги чемпіонів потрапила в одну групу з Парі Сен-Жермен, Ювентусом та Маккабі. Лісабонська команда дещо неочікувано опинилась на першій сходинці, набравши чотирнадцять балів.

На стадії 1/8 фіналу Бенфіка отримала в супротивники Брюгге, який доволі несподівано опинився на цій стадії турніру. Португальська команда не відчула особливих проблем, вигравши з рахунком 7:1 за підсумком двох зустрічей.

Інтер, своєю чергою, виступав в одній групі з Баварією, Барселоною та Вукторією. Італійська команда посіла другу сходинку квартету, поступившись лише Баварії.

На стадії 1/8 фіналу команду Сімоне Індзагі очікував Порту. Це виявилось дуже непросте протистояння. Втім, Інтер пройшов далі завдяки мінімальній перемозі на своєму полі в першій грі. Вирішальний гол забив Ромелу Лукаку.

Варто відзначити, що бельгійський нападник поступово повертає найкращу форму та все частіше впливає на результат своєї команди. Нещодавно Ромелу Лукаку врятував Інтер від поразки в матчі проти Ювентуса в Кубку Італії.

Втім, після цього був невдалий матч проти Салернітану, в якому команда Сімоне Індзагі зіграла внічию. Ромелу Лукаку, до речі, відзначився асистом.

Бенфіка ж довгий час йшла без втрат. Лісабонська команда виграла вісім матчів поспіль, але в останній грі проти Порту зазнала поразки. Вочевидь, тренерський штаб Бенфіки зробить потрібні висновки.

Звичайно, пересічний вболівальник вважає фаворитом Інтер, проте це не найкращий сезон для італійської команди. Бенфіка має всі шанси здивувати супротивника.

Що стосується особистих зустрічей, то статистика каже на користь Інтера. На рахунку італійців дві перемоги у чотирьох матчах. Також було зафіксовано два нічийний результата.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Влаходімос — Жуніор, Сілва, Морато, Грімальдо — Луіш, Чікіньо — Маріу, Сілва, Аурснес — Рамуш

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Лукаку

Не зіграють: Отаменді, Гедеш, Бах — Шкрініяр, Чалханоглу

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Рогер Шмідт, Бенфіка:

"У плей-оф треба чекати, що суперник буде у своїх найкращих кондиціях. Для обох команд це дуже важливе протистояння, обидві команди витратили багато сил, щоб дійти цієї стадії.

Ми чекаємо, що Інтер зіграє на межі, дуже зосереджено, але на те ж ми чекаємо і від себе. Ми маємо бути готовими до поєдинку проти команди з індивідуально сильними майстрами. Потрібно зіграти на максимумі".

Сімоне Індзагі, Інтер:

"Бенфіка – чудова команда. Як і Порту, вони домінують у своїй лізі. Вони чудова команда. Вони гарно виступають в Лізі чемпіонів, те ж саме в лізі. У них є якість, у них є технічні гравці, вони дуже добре займають простір у володінні та поза володінням".