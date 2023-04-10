Рюдігер вважає, що Бернабеу лякає суперників по Лізі чемпіонів

10 квітня 2023

АНТОНІО РЮДІГЕР, GETTY IMAGES

Захисник дав свій коментар.

Антоніо Рюдігер вважає, що стадіон Сантьяго Бернабеу лякає суперників Реалу Ліги чемпіонів.

"Атмосфера Ліги чемпіонів на Бернабеу? Абсолютно інша, це те, чого я ще не звик. Але що дивно, для моїх одноклубників все гаразд, як ще один день в офісі. Мене це вражає.

Уболівальники Реалу виявляють себе і далеко від дому, на Енфілді ми завжди їх чули.

І ось ще: минулого року, коли я грав за Челсі... Цей стадіон лякає. Ви можете побачити страх у суперників", — наводить слова Рюдігера Marca.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Челсі. Перший матч відбудеться 12 квітня о 22:00.

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