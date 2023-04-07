Канселу: Перемога у Лізі чемпіонів — це моя велика мрія, і я не відступлю, доки не здійсню її

07 квітня 2023

ЖОАУ КАНСЕЛУ - GETTY IMAGES

Смілива заява португальця.

Захисник Баварії Жоау Канселу розповів про мрію виграти Лігу чемпіонів, а також порівняв себе з легендою "роттен" Філіпом Ламом.

"Я думаю, мені ще багато чого потрібно досягти, щоб зрештою досягти рівня Філіпа Лама. Він виграв усі. Перемога у Лізі чемпіонів – це моя велика мрія, і я не відступлю, доки не здійсню її. Можливо, із Баварією цього року все вийде, я не проти", – сказав захисник мюнхенської команди.

Раніше повідомлялось, що Баварія не викуповуватиме Канселу і не планує обговорювати зниження суми.

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