Лемпард: Я не наївний, Реал — великий клуб. Я не збираюся міркувати про півфінал і фінал Ліги чемпіонів

Коуч "пенсіонерів" — про майбутню гру з Реалом в рамках ЛЧ.

Новий-старий тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками напередодні зустрічі з Реалом в 1/4 фіналду ЛЧ.

"Я не наївний, Реал – великий клуб, переможець Ліги чемпіонів, фантастична команда. Я не збираюся сидіти тут і міркувати про це і про те, що може статися у складному півфіналі, а потім і у фіналі.

До цього ще далеко, і моє завдання – крок за кроком. Звичайно, я тренував клуб два роки, і він грав у Лізі чемпіонів. Першого року ми пройшли вийшли з групи й програли Баварії, другого ми вийшли з групи.

Потім я пішов, а клуб відзначився фантастичним здобутком. Для мене ці події в минулому, але я радий знову битися в цьому турнірі, він найкращий", – сказав Лемпард на пресконференції.

Перший матч між Реалом і Челсі відбудеться в середу, 12 квітня. Початок о 22:00.