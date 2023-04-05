Гюндоган: Манчестер Сіті знає про сильні сторони Баварії

05 квітня 2023

Ілкай Гюндоган, Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував прийдешній матч проти Баварії.

Наступного тижня відбудуться перші матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА, і, зокрема, поміж собою мають зустрітись два претенденти на перемогу в турнірі — англійський Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія.

Півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган, який у своїй кар’єрі мав досвід виступів у Бундеслізі в складі Нюрнберга та Боруссії Дортмунд, поділився власними очікуваннями від майбутнього двобою.

"Обидві команди хочуть виграти Лігу чемпіонів і вкладуть у це все. Ми знаємо про сильні сторони Баварії, особливо коли вона грає вдома.

Це буде зустріч двох найкращих менеджерів у світі. Обидва відстоюють свій стиль і любов до деталей.

Тренування під керівництвом Томаса Тухеля були надзвичайно якісними та інтенсивними. Він любить деталі, наприклад, він готував багато відеоматеріалів, щоб показати вам саме те, що він хоче бачити, а також те, що в нашій команді добре працювало раніше.

Це допомогло мені зробити великі кроки вперед у власному розвитку, хоча й тривало лише один сезон.

Тухель — людина, яка відкрито висловлює свою думку. Для мене це те, що говорить на його користь, а не проти нього", — заявив німецький виконавець.

Матч Манчестер Сіті — Баварія відбудеться 11 квітня.

Джерело: Sportbild

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