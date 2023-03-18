Родріго: За п’ять наступних років я сподіваюсь виграти ще чотири Ліги чемпіонів із Реалом

18 березня 2023

Родріго Гоес, Getty Images

Форвард поділився великими планами на недалеке майбутнє.

Мадридський Реал напередодні дізнався свого наступного суперника за турнірною сіткою плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА — у чвертьфіналі "галактікос" зіграють проти лондонського Челсі.

Нападник команди Карло Анчелотті Родріго Гоес прокоментував результати жеребкування та поділився своїми планами на найближчих кілька розіграшів цього турніру.

"Ліга чемпіонів — це особливе змагання. Кожного разу, коли я грав у ньому, мені вдавалось добре діяти на полі та робити внесок у загальний успіх команди. Я сподіваюсь, що зможу продовжувати в тому ж самому дусі й знову виграти цей турнір у складі Реала.

Голи в заключній частині минулого сезону були найважливішими в моєму житті, а перемога в Лізі чемпіонів і поготів була особливою. Це — найкращі футбольні спогади, які в мене залишаться в пам’яті надовго.

Я завжди хочу грати, і кажу про це безпосередньо тренеру, Містеру Анчелотті.  Але він каже, що мені треба заспокоїтись. Я поважаю його, оскільки у нас у команді зібрані дуже хороші гравці, але я вже готовий до більшої ролі.

Майбутнє? За найближчі п'ять років я сподіваюся виграти ще чотири Ліги чемпіонів із Реалом! Ось такі в мене плани", — заявив бразильський виконавець.

Матчі проти лондонського Челсі для мадридського Реала відбудуться 12 та 18 квітня вдома та на виїзді відповідно.

Джерело: AS

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