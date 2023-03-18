Родріго: За п’ять наступних років я сподіваюсь виграти ще чотири Ліги чемпіонів із Реалом

Форвард поділився великими планами на недалеке майбутнє.

Мадридський Реал напередодні дізнався свого наступного суперника за турнірною сіткою плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА — у чвертьфіналі "галактікос" зіграють проти лондонського Челсі.

Нападник команди Карло Анчелотті Родріго Гоес прокоментував результати жеребкування та поділився своїми планами на найближчих кілька розіграшів цього турніру.

"Ліга чемпіонів — це особливе змагання. Кожного разу, коли я грав у ньому, мені вдавалось добре діяти на полі та робити внесок у загальний успіх команди. Я сподіваюсь, що зможу продовжувати в тому ж самому дусі й знову виграти цей турнір у складі Реала.

Голи в заключній частині минулого сезону були найважливішими в моєму житті, а перемога в Лізі чемпіонів і поготів була особливою. Це — найкращі футбольні спогади, які в мене залишаться в пам’яті надовго.

Я завжди хочу грати, і кажу про це безпосередньо тренеру, Містеру Анчелотті. Але він каже, що мені треба заспокоїтись. Я поважаю його, оскільки у нас у команді зібрані дуже хороші гравці, але я вже готовий до більшої ролі.

Майбутнє? За найближчі п'ять років я сподіваюся виграти ще чотири Ліги чемпіонів із Реалом! Ось такі в мене плани", — заявив бразильський виконавець.

Матчі проти лондонського Челсі для мадридського Реала відбудуться 12 та 18 квітня вдома та на виїзді відповідно.