Чемпіон УПЛ не отримає прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів на сезон-2024/25

Через сезон усім українським командам доведеться брати участь у кваліфікації єврокубкових турнірів.

Цього тижня пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких відбулися важливі зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА, які торкнулися України.

Донецький Шахтар розгромно поступився Феєнорду (1:7) і вилетів з Ліги Європи, що означає, що Україна не буде представлена в 1/4 фіналу турніру.

Україна завершила єврокубковий сезон із показником — 5.700 у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що означає 21 місце у нинішній кампанії. У п'ятирічному рейтингу Україна набрала 29 500 і посіла 14 місце за Швейцарією.

14 місце дозволяє Україні мати п'ятьох представників у єврокубках на сезон-2024/25, але тепер чемпіон УПЛ не зможе безпосередньо потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.

Таким чином перші дві команди української Прем'єр-ліги будуть змушені зіграти у кваліфікації головного єврокубкового турніру. Чемпіон УПЛ розпочинатиме кваліфікацію з останнього раунду відбору, а віце-чемпіону доведеться подолати три раунди кваліфікації. Якщо буде поразка, то команда вирушає до групового етапу Ліги Європи.

Найближчим сезоном чемпіон УПЛ безпосередньо потрапить до групи Ліги чемпіонів, але лише в тому випадку, якщо переможцем не стане Челсі, або клуб із топ-4 Серії А.