Голанд прогнозовано став найкращим гравцем матчу Манчестер Сіті — РБ Лейпциг

Норвежець не залишив захисту суперників жодних шансів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі розтрощив німецький РБ Лейпциг, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Результативні дії в звітній грі, незважаючи на велику кількість голів, записали лише три футболісти — по одному м’ячу відправили у ворота суперників півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган та Кевін де Брюйне, тоді як нападник Ерлінг Голанд забивав аж п’ять разів.

У підсумку, саме норвежцю й віддали звання найкращого гравця зустрічі, із чим погодився портал WhoScored, оцінивши дії футболіста господарів поля максимальним балом — 10.0.

На рахунку 22-річного виконавця 30 доторків до м’яча, 35 із 53 влучних передач (63%), дві виграних дуелі, вісім ударів у площину, один фол та 1,6% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.

Наступний матч англійський Манчестер Сіті зіграє вдома проти Бернлі в рамках Кубка Англії.