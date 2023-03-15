Ліверпуль буде грати проти Реала, як проти Барселони у 2019 — Фабіньо "розкрив карти"

Футболіст впевнений, що відігратись у грі з Реалом ще можливо.

Півзахисник Ліверпуля Фабіньо перед матчем-відповіддю проти мадридського Реала в 1/8 фіналу ЛЧ поспілкувався зі ЗМІ.

"Я вважаю, що важливо грати з холодною головою, тому що нам нічого втрачати. Я думаю, що всі очікують, що Реал виграє гру і вийде до чвертьфіналу, тому ця гра буде хорошою перевіркою для нас. Ми намагаємося грати в наш найкращий футбол.

Дехто з теперішніх гравців має справді приємний досвід гри з Барселоною, коли ми програвали з рахунком 3:0, а в другій грі ми змінили хід подій та пройшли далі. Це буде трохи по-іншому, тому що ми не будемо грати на Енфілді, тому ми повинні бути справді мотивованими.

Мадрид відчуває запах крові, і якщо у них є можливість, вони завдають вам шкоди, а якщо у них буде можливість, вони заб’ють ще. Ми багато чому навчилися з першого матчу, і ми намагатимемося бути менш відкритими. Але будуть моменти, коли ми будемо відкритими, особливо якщо нам потрібно забити три-чотири голи", — сказав Фабіньо.

Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.