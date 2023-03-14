Рюдігер: Ми повинні почати другу гру з Ліверпулем краще, ніж ми це зробили на Енфілді

Футболіст висловився перед грою-відповіддю проти англійців.

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер перед матчем проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів поспілкувався із пресою.

"Минулого року мені було дуже важко грати на Бернабеу через результат. Камбеки Реала — це те, чого я ніколи раніше не бачив. Атмосфера була чудовою, і тепер я ще щасливіший бути в Реалі. Коли я грав проти Реала минулого року , я відчув, що Бернабеу — це щось дуже особливе. Вболівальники та гравці вражають у великих матчах. Для мене честь бути поруч із Бензема, Модрічем та Кроосом, щоб удосконалюватися та вчитися у них.

Ми повинні почати цю гру краще, ніж ми це зробили на Енфілді. Я думаю, що ми повинні знайти баланс між обороною та атакою. Не проспати перші 15 хвилин дуже важливо. Ми повинні знайти правильний баланс. Для нас дуже важливо не просто захищатися. Нам також потрібно порадувати наших уболівальників і здобути впевненість.

Вінісіус? Він повинен зосередитися на своїй грі, тому що коли він це робить, він один із найкращих. Це також важко, коли тебе так сильно провокують. Він проходить через процес навчання", — сказав Рюдігер.

Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.