Анчелотті — перед матчем з Ліверпулем: Треба спробувати виграти

Фахівець оцінив майбутній поєдинок.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поспілкувався із пресою перед матчем проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів.

"Меседж для команди простий: ми повинні намагатися грати якомога краще, як і в першому матчі. Ми не будемо намагатися щось прораховувати, ми повинні бути в грі з першої хвилини. Треба з максимальною інтенсивністю та ентузіазмом увійти в гру і спробувати виграти.

Ми не так багато говорили про перший матч, ми дивилися на те, що ми зробили добре, а що ми зробили погано. Я думаю, що ми зробили багато речей дуже добре, особливо в атаці. Ось що у нас є.

Але ми не будемо зупинятися на тій перевазі, яка у нас є. Це буде відкрита гра, ми хочемо атакувати і грати в наш найкращий атакувальний футбол. Ми не будемо дивитись на рахунок, це зрозуміло, і гравці це прекрасно розуміють", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.