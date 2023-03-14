Александер-Арнольд: Потрібно кинути всі сили на матч із Реалом

Захисник дав свій коментар.

Трент Александер-Арнольд поділився очікування від матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Реала. Нагадаємо, що на Енфілді "червоні" поступилися з рахунком 2:5.

"Здається, у нас залишилася лише одна гра перед матчами збірних, і вона дуже важлива для нас. Тому потрібно вийти на поле та зробити щось особливе.

Ми можемо викластися в цьому матчі максимум, знаючи, що у нас буде кілька днів на відновлення.

Тому потрібно кинути всі сили на цей матч і викластися на сто відсотків", — наводить слова Трента офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал – Ліверпуль відбудеться 15 березня о 22:00 за київським часом.