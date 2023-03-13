Реал Мадрид — Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 15.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 15 березня, мадридський Реал на своєму полі в Іспанії прийме Ліверпуль у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перша зустріч між командами в Англії закінчилася розгромною перемогою "вершкових" з рахунком 5:2.

Напередодні єврокубкого матчу команда Карло Анчелотті обіграла Еспаньйол (3:1) у Ла Лізі, а підопічні Юргена Клоппа несподівано поступилися Борнмуту (0:1) в АПЛ.

Гра у відповідь пройде в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Реал Мадрид — Ліверпуль:

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем покаже платформа MEGOGO.