Консейсау: Порту має діяти розумно протягом усього матчу

Тренер дав коментар напередодні гри Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту на своєму полі прийме міланський Інтер.

Головний тренер португальської команди Сержіу Консейсау наполягає, що його команді потрібно зіграти розумно і тоді вдасться досягти результата.

"Це буде рівний матч, дуже важкий. Матч проти команди, яка має багато хороших гравців. Ми знаємо наших суперників, але в той же час нам добре відомо, на що здатні ми. Ми хочемо діяти інтенсивно, добре зіграти у пресингу, агресивно, а найголовніше – розумно.

На цьому рівні ми маємо грати у свій футбол, показувати ту гру, в яку нам комфортно грати. Якщо надто сильно підлаштовуватимемося під гру суперника, все може скластися не найкращим чином. Позаду лише перша половина. Попереду маємо 90 хвилин, щоб змінити хід цього протистояння. Щоб зробити це, ми маємо діяти розумно протягом усього матчу. Буде важливо не нестись в атаку, стрімголов. Потрібно виявити терпіння та зіграти з правильною часткою агресії", — наводить слова Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 1:0. Матч Порту-Інтер відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.