Бензема та Менді зможуть зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів

13 березня 2023

Карім Бензема, Getty Images

Обидва футболісти тренуються у загальній групі "вершкових".

Захисник Реала Ферлан Менді та нападник Карім Бензема зможуть взяти участь у найближчому матчі "вершкових" проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після травм та вже другий день поспіль тренуються у загальній групі команди Карло Анчелотті.

Бензема не грав з 5 березня через проблеми з гомілковостопом, а Менді — з 26 січня через проблеми з м'язами стегна лівої ноги.

Таким чином, у лазареті Реала залишився лише захисник Давід Алаба, який отримав травму у першій грі з Ліверпулем (5:2). Він тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверулем пройде в Мадриді, 15 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
статті на тему:
Карло Анчелотті. Getty Images 11 березня 2023 Анчелотті здобув 100 перемогу з Реалом у Ла Лізі
Тоні Кроос, Getty Images 13 березня 2023 Кроос навряд чи залишиться в Реалі, якщо до клубу прийде Беллінгем
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES 13 березня 2023 Ліверпуль — фаворит у боротьбі за Беллінгема, але Реал не здається
Реал Мадрид — Еспаньйол, getty images 11 березня 2023 Реал Мадрид — Еспаньйол 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2023
   