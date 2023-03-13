Бензема та Менді зможуть зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Обидва футболісти тренуються у загальній групі "вершкових".

Захисник Реала Ферлан Менді та нападник Карім Бензема зможуть взяти участь у найближчому матчі "вершкових" проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після травм та вже другий день поспіль тренуються у загальній групі команди Карло Анчелотті.

Бензема не грав з 5 березня через проблеми з гомілковостопом, а Менді — з 26 січня через проблеми з м'язами стегна лівої ноги.

Таким чином, у лазареті Реала залишився лише захисник Давід Алаба, який отримав травму у першій грі з Ліверпулем (5:2). Він тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверулем пройде в Мадриді, 15 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.