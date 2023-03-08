Шевченко дав прогноз на матч-відповідь Тоттенгем — Мілан

Легенда українського футболу вважає, що Мілан не повинен оборонятися надто глибоко.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Тоттенгемом (Англія) та Міланом (Італія), яке пройде на домашній арені лондонського клубу.

Легендарний форвард національної збірної України та Мілана Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Мені сподобався менталітет команди на Сан-Сіро. Вони завжди були у грі. Футболісти були сповнені рішучості. Я помітив ту саму енергію, яка надихала їх на минулі успіхи. У них має бути така сама мотивація в Лондоні.

Вони не повинні лише захищатись. У них є досвідчені гравці, які знають, як поводитись у певних ситуаціях, але зустрічатися з англійськими клубами на виїзді – це інша справа. Тоттенгем посилить тиск, тому Мілан не повинен оборонятися надто глибоко", — цитує слова Андрія Шевченка La gazzetta dello Sport.

Матч Тоттенгем — Мілан відбудеться сьогодні, 8 березня, о 22:10 за київським часом.