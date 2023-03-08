Початок матчу Тоттенгем — Мілан затримається на десять хвилин

Затримка викликана заторами на дорогах Лондона.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Тоттенгемом (Англія) та Міланом (Італія), яке пройде на домашній арені лондонського клубу.

Як повідомляє Football Daily, поєдинок розпочнеться на десять хвилин пізніше запланованого часу.

Причиною затримки стали затори на дорогах Лондона, через які футболісти італійського клубу приїхали на стадіон пізніше запланованого часу.

Таким чином, матч Тоттенгем — Мілан відбудеться сьогодні, 8 березня, о 22:10 за київським часом.