Пьолі: Ми дуже добре проаналізували домашні ігри Тоттенгема

Італійський тренер — про майбутній поєдинок.

Головний тренер Мілану Стефано Пьолі дав коментар напередодні матчу-відповіді проти Тоттенгема, який відбудеться в Лондоні.

"Я вважаю, що не буде потреби мотивувати команду, тому що ми всі знаємо важливість цього матчу, це означало б значно покращити наш європейський шлях порівняно з минулим сезоном.

У тому, що команда буде вмотивована, уважна, зосереджена, у мене немає ні найменшого сумніву. Ми грали проти них два тижні тому, суперників знаємо. З тактичної точки зору ми провели відповідну роботу.

Ми дуже добре проаналізували їхні домашні ігри, вони можуть бути більш агресивними, ніж у Мілані, більш напруженими, енергійнішими. Вони не зможуть нас цим здивувати, тому що ми їх вивчили. Ми повинні бути готові боротися за кожен м'яч.

Завжди складно передбачити хід матчу. У першому матчі це була збалансована, важка гра, яку ми заслужено виграли, оскільки, на мій погляд, ми зіграли трохи краще, ніж наші суперники, і ми повинні прагнути зробити те ж саме завтра ввечері", — наводить слова Пьолі Football Italia.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Мілан розпочнеться 8 березня о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.