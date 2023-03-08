Тоттенгем — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.03.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 8 березня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Тоттенгемом (Англія) та Міланом (Італія), яке пройде на домашній арені лондонського клубу.

[*] — положення команди в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 8 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів жоден із представників англійської Прем'єр-ліги не зміг здобути переможний результат. Винятком не став і Тоттенгем, який у гостях мінімально поступився Мілану через єдиний ранній гол Браїма Діаса на сьомій хвилині зустрічі.

На тренерський місток "шпор" вже встиг повернутися головний тренер Антоніо Конте, який був відсутній деякий час через лікарняний. Щоправда, присутність італійського фахівця на ланці поля не допомогла Тоттенгему уникнути поразки від Вулвергемптона в рамках Прем'єр-ліги минулими вихідними (0:1). Чи можна списати цю невдачу на те, що лондонці вже думками були у матчі-відповіді проти Мілана? Ось тут навряд. До цього Тоттенгем вилетів із Кубка Англії від Шеффілд Юнайтед із другого дивізіону, тому проблеми у "шпор" є, а часу на чергове розгойдування — немає.

Мілан також підходить до єврокубкового матчу із поразкою в активі за підсумками останнього проведеного матчу. Минулого вікенду "росонері" зазнали поразки від Фіорентини, при цьому не можна сказати, що ця поразка була якоюсь незаслуженою з ігрової точки зору (1:2).

Багато експертів пов'язують ту невдачу Мілана проти "фіалок" із відсутністю Рафаеля Леау, який пропускав минулий матч Серії А через перебір жовтих карток. І тут важко не погодитися: португалець дійсно відіграє велику роль у стані "россонері", а без нього команда виглядає не такою небезпечною в атаці. Що ж, проти Тоттенгема Леау, звичайно, зіграти зможе і повинен, тому Мілан має більше шансів реабілітуватися за останню невдачу і подарувати своїм уболівальникам вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Гаррі Кейн та компанія спробують цим планам перешкодити, маючи при цьому певні серйозні кадрові втрати.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,93, тоді як потенційний успіх Мілану оцінюється показником 4,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Ленгле, Девіс — Емерсон, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич — Kулушевскі, Kейн, Сон

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Tоморі — Салемакерс, Тоналі, Kрунич, Тео Ернандес — Браїм Діас, Жиру, Рафаель Леау

Не зіграють: Бентанкур, Біссума, Даєр, Льоріс, Сессеньон — Флоренци, Беннасер, Калабрія

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте: "Ми живемо тиском від таких матчів. Граємо заради цього, бо коли тиск зростає, зростає і твій рівень. Не забувайте, що минулого сезону ми грали в Лізі конференцій, зараз ми в Лізі чемпіонів. Ми стали першими в групі, і завтра у нас буде шанс обіграти Мілан і пробитися до наступного раунду. Якщо мене запитають, чи хочу я виграти Лігу чемпіонів, я відповім, що хочу, але є реальність. Нам треба йти від матчу до матчу".

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі: "Ми могли забити другий гол у першому матчі — у нас були хороші моменти. Матч-відповідь буде виразно важче".

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