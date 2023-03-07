Верратті: Перший матч проти Баварії послужив добрим уроком

Італійський гравець — про майбутній важкий матч.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті напередодні матчу-відповіді проти Баварії запевнив, що гра буде відрізнятися від паризької зустрічі.

"Баварія зіграє у свій футбол: чіткий, агресивний, високо інтенсивний, із індивідуально сильними гравцями. Треба виграти якнайбільше дуелей. Не думаю, що Баварія відмовиться від свого стилю.

Перший матч з нею видався важким, але послужив добрим уроком. Тепер ми знаємо, що робити, а що робити. Цей матч відрізнятиметься від паризького", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.