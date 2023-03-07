Галтьє: Ми хочемо зіграти вище проти Баварії, чинити більший тиск

Французький тренер — про майбутній матч.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Галтьє дав коментар напередодні матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів.

"Треба зіграти зі значно більшою самовіддачею, ніж у першій зустрічі. Наявність Кіліана Мбаппе додасть нам більшої глибини. Ми хочемо зіграти вище, чинити більший тиск і якнайшвидше перехоплювати м'яч у Баварії.

Баварія десятиліттями була великим клубом. Сюди приходили великі гравці, великі гравці змінювали інших гравців. Клуб завжди був вищим за тренерів чи команди. Ми гратимемо на красивому, переповненому стадіоні. Але сподіваюся, ми охолодимо цю атмосферу.

Читав обговорення щодо Неймару. Це велика втрата для команди. Він забив 17 м'ячів і зробив 11 гольових передач. Чи стала команда більш збалансованою? Так, за рахунок півзахисників. Але чи стала вона кращою? З Неймаром у складі ти маєш зайву зброю із забиття голів.

У кожної системи є недоліки та сильні сторони. В останніх матчах ми пропускали голи. Ми повинні виправити це і працюємо над цим із гравцями. Ми багато про це говоримо. Вранці я провів багато часу з деякими з моїх хлопців. У нас є недоліки, але вони є і у наших суперників. Ми повинні бути дуже пильними і водночас сміливими під час гри у нападі", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

У першій грі команда Юліана Нагельсманна здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.