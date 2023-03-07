Нагельсманн: Треба буде обрізати шляхи доставки м'яча на Мессі

Тренер Баварії — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія на своєму полі прийме французький ПСЖ.

Юліан Нагельсманн розповів про план на гру проти Парі Сен-Жермен.

"Ми не можемо дозволити собі входити в гру надто довго. Одне із завдань на цей матч — не давати супернику надто багато простору перед лінією нашої оборони. Також треба буде обрізати шляхи доставки м'яча на Мессі та не дозволяти йому змінювати напрям атак.

У ПСЖ відомий стиль і зрозуміла манера, що можна використовувати у своїх цілях, але вони також здатні зловити тебе на контратаці, якщо допускати помилки", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

У першій грі команда Юліана Нагельсманна здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.