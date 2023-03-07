Мюллер: У матчі з такими високими ставками удача також відіграє важливу роль

Гравець Баварії — про майбутню зустріч з ПСЖ.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія на своєму полі прийме французький ПСЖ.

Томас Мюллер сподівається, що удача також буде на боці Баварії.

"Кожен може вирішити собі, кого він вважає [фаворитом]. Статистика показує, що ми виграли з рахунком 1:0 у першому матчі. На мою думку, у цьому є перевага для нас. Також добре, що ми граємо вдома.

Обом командам потрібно покладатися на свою гру. Я впевнений, що ми зможемо реалізувати це на полі. У матчі з такими високими ставками удача також відіграє важливу роль. Це буде напружений матч", — наводить слова Мюллера офіційний сайт УЄФА.

У першій грі команда Юліана Нагельсманна здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Нагадаємо, матч Баварія — ПСЖ відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.