Футболіст оцінив перспективи англійської команди перед грою у ЛЧ.

Вінгер Тоттенгема Сон Хин Мін висловився напередодні матчу проти Мілану у Лізі чемпіонів.

"Я думаю, що вже пізно говорити про те, що в нас один тиждень все йде добре, а інший тиждень погано. Найголовніше, що завтра у нас найважливіша гра сезону. Ми добре готуємось і маємо відновитися, тому що останній тиждень був дуже важким. Завтра дійсно важливий день, гравці з нетерпінням чекають його. Я думаю, що ми повинні зробити все, щоб пишалися вболівальники, пишався клуб, а також пишатися ми.

Якщо у вас немає впевненості я думаю, що вам не варто виходити на поле. Очевидно, це була важка гра — проти Мілану у перший раз. Ми почали неохайно і пропустили ранній гол. Очевидно, коли ти граєш на виїзді, це важко, коли ти починаєш з рахунку 1:0. Але після, я думаю, ми відреагували досить добре і мали кілька шансів, щоб забити. Але в Лізі чемпіонів всі так добре готуються, і всі команди сильні. Завтра буде інша гра, ми граємо вдома, і ми повинні використовувати все, що можемо, позитивну енергією та чудових вболівальників. Ми маємо бути кращими та впевненими. Треба віддати все.

В Мілану хороша організація. Вони грають так само, як і ми, але в Лізі чемпіонів я думаю, що всі команди сильні і добре підготовлені. Чи буду грати я із перших хвилин? Не знаю. Я ще не знаю команди, тож запитайте у головного тренера. У нього є краща відповідь", — сказав Сон.