Жиру пропустив тренування Мілана перед матчем з Тоттенгемом у Лізі чемпіонів

Француз може не зіграти проти лондонського клубу.

Олів'є Жиру не з'явився до Міланелло на тренування з рештою команди Мілана, оскільки француза вразив грип.

Стефано Піолі та його команда збираються вилетіти до Лондона на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема сьогодні в другій половині дня.

Згідно з повідомленнями Gazzetta dello Sport, Жиру вже страждав від симптомів хвороби під час суботньої поразки від Фіорентини з рахунком 1:2 у Серії А на Стадіо Артеміо Франкі.

Очевидно, що Жиру одужує, і говориться, що його стан покращується, але є сумніви щодо того, чи зможе він вийти в старті у важливому поєдинку.

Француз пройде обстеження в Міланелло сьогодні вранці, поки решта команди тренуватиметься перед запланованим пообіднім рейсом до Англії.

Кажуть, що Піолі розглядає можливість взяти Жиру до Лондона, незважаючи на його фізичну форму, в надії, що він зможе зіграти свою роль на стадіоні Тоттенгем Хотспур.

За його відсутності Анте Ребіч, Дівок Орігі або Шарль Де Кетелере, швидше за все, заміщатимуть його і очолитимуть аткувальну лінію "россонері".