Бенфіка — Брюгге. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.03.2023

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 7 березня і розпочнеться о 22:00.

Лідер португальської національної першості проти лише четвертого місця бельгійської Ліги Жюпіле — навіть такі цікаві пари подарувало на минулорічне жеребкування першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. Що дають ці вхідні дані в контексті окремого міжнародного протистояння та до яких наслідків можуть призвести — ми вже побачили під час гри на Ян Брейделі. Лісабонська Бенфіка перемогла з рахунком 2:0 на полі суперників, і якщо б правило виїзного голу досі було чинним, то ми б могли наперед привітати "орлів" із виходом до наступного раунду. Але в нинішніх реаліях є певні нюанси.

БЕНФІКА — БРЮГГЕ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0)

ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЛІСАБОН, ПОРТУГАЛІЯ, ДА ЛУЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАЛІЛ МЕЛЕР (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Безумовно, величезний акцент у двоматчевому протистоянні команда англійського фахівця Скотта Паркера робила саме на здатність зберігати ворота недоторканними на власному полі. Ще під час першої половини групового етапу Брюгге приголомшував своїми результатами матчів проти португальського Порту, леверкузенського Баєра та мадридського Атлетіко, проте потім не виграв жодного матчу після екватору. Це говорить там лише про те, що "чорно-сині" потенційно являють собою значну загрозу супротивникам, але щось останнім часом подібне твердження не знаходить жодного підтвердження результатами.

Брюгге наразі почуває себе, м’яко кажучи, не дуже. Паркер прийшов до амбітного колективу в останній день минулого року, і це був радше ризикований крок в умовах кризового стану збоку керівників клубу, аніж осмислене рішення. У попередника, Карла Гофкенса вийшло непогано розігнатись на старті сезону, і в той відтинок якраз потрапили стартові матчі Ліги чемпіонів, коли команда дійсно виглядала дуже добре. Але потім усе звелось до затяжної серії без перемог, із якої англійському наступнику вдалось на мить вивести "чорно-синіх" лише наприкінці січня. Що цікаво, наступної перемоги фанатам Брюгге довелось чекати аж місяць. І якщо наслідувати цьому прикладу, то на Да Луж бельгійцям ловити нічого.

У лісабонської Бенфіки ж, навпаки, сезон видається на межі казкового. Відрив від найближчого переслідувача в чемпіонаті, Порту, складає вісім очок, однак у плані кубкових змагань "орли" більше не претендують ні на Кубок Португалії, ні на Кубок ліги. А оскільки вилітали вони з цих турнірів на відносно ранніх стадіях, то є всі підстави вважати, що Рогер Шмідт веде підштовхуватиме команду до здобуття успіху на міжнародній арені. По-перше, кожен крок у Лізі чемпіонів УЄФА — це гроші, що для Бенфіки ледь не найважливіша річ на поточному етапі розвитку.

По-друге, будь-який успіх на широкий загал — це бонус до трансферної вартості кожного з футболістів, а серед поточного складу "орлів" ті самі Давід Нерес, Гонсалу Рамуш та Флорентіну відверто напрошуються в чемпіонати вищого рівня. Насправді, потенційних продажів у Бенфіки набагато більше, але рекламувати їх однією лишень перемогою в чемпіонаті точно не вийде. І хоча на чужому полі лісабонці далеко не одразу знайшли підхід до захисту суперників, проте на власній арені вони в цьому сезоні лише раз зіграли внічию в чемпіонаті та поділили очки з Парі Сен-Жермен на груповому етапі. Це багато про що говорить. Київське Динамо збрехати не дасть.

Слова напередодні гри

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт: "Ситуація зрозуміла: ми виграли на чужому полі, і якщо вони хочуть вийти до чвертьфіналу, то в якийсь момент їм доведеться йти в атаку. Із самого початку чи ні — побачимо. Ми маємо зосередитись на своїй грі".

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер: "Ми приїхали сюди з дуже непростим завданням. Хочемо отримати від матчу задоволення як команда і як клуб. Віддамо всі сили у матчі-відповіді, насолодимось грою і покажемо рівень, на якому ми здатні грати".

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос — Ба, А. Сілва, Отаменді, Грімальдо — Еурснес, Флорентіну — Жоау Маріу, Нерес, Р. Сілва.

Брюгге: Міньоле — Мата, Мехеле, Сілла, Меєр — Сова, Нільсен, Ванакен, Б’юкенен — Ютгла, Ланг.

Не зіграють: Дракслер, Рістич — Гендрі, Сков-Ольсен.