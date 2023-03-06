Тоттенгем — Мілан: онлайн-трансляція матчу 08.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 8 березня, Тоттенгем на своєму полі прийме Мілан у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою міланського колективу – 1:0.

Напередодні гри Мілан програв Фіорентині (1:2), а Тоттенгем поступився Вулвергемптону (0:1).

Матч відбудеться у Лондоні, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Мілан — Тоттенгем

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Мілан — Тоттенгем. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Міланом покаже платформа MEGOGO.