Вінісіуса визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Лідера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА також увійшли:
– Ірвінг Лосано (Наполі) / 1 гольовий пас проти Айнтрахта Франкфурт (2:0);
– Хакан Чалханоглу (Інтер) / проти португальського Порту (1:0);
– Ріяд Марез (Манчестер Сіті) / гол проти німецького РБ Лейпциг (1:1).
Бразилець Вінісіус у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2) оформив дубль і зробив гольову передачу.
Також Вінісіус Жуніор — найкращий гравець матчу Ліверпуль — Реал за версією УЄФА.