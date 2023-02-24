Вінісіуса визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

24 лютого 2023

Вінісіуса визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Бразилець запалив на Енфілді.

Лідера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА також увійшли:

 Ірвінг Лосано (Наполі) / 1 гольовий пас проти Айнтрахта Франкфурт (2:0);

– Хакан Чалханоглу (Інтер) / проти португальського Порту (1:0);

– Ріяд Марез (Манчестер Сіті) / гол проти німецького РБ Лейпциг (1:1).

Бразилець Вінісіус у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2) оформив дубль і зробив гольову передачу.

Також Вінісіус Жуніор — найкращий гравець матчу Ліверпуль — Реал за версією УЄФА.

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