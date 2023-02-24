Стрічка новин

17:10

Вінісіуса визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

15:48

Левандовські: Наступного сезону нам потрібно повернутися до Ліги чемпіонів і показати себе сильнішими

12:56

Шлагер: У другому таймі з Манчестер Сіті ми зіграли саме так, як хотіли

11:59

Генріхс: Після перерви ми могли досягти більшого проти Манчестер Сіті

11:52

Онана: Не дивлюся на свої сейви — я дуже радий за Лукаку

11:25

Гюндоган: Могли вирішити долю матчу з Лейпцигом ще до перерви

10:38

Мхітарян: Інтер чекає ще одна дуже складна гонка в Португалії

10:27

Розе: Краще пізно, аніж ніколи

10:19

Чалханоглу: Цю нагороду я присвячую всім, хто постраждав від землетрусу в Туреччині

10:07

Гвардіола: Можливо, у матчі-відповіді я вирішу грати з дев’ятьма нападниками