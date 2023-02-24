Левандовські: Наступного сезону нам потрібно повернутися до Ліги чемпіонів і показати себе сильнішими

Поляк вважає, що місце Барселони в найпрестижнішому євротурнірі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед (1:2) у матчі-відповіді 1/16 фіналу.

"Це був матч рівня Ліги чемпіонів. Ми віримо у нашого тренера, і тепер нам потрібно зосередитися на чемпіонаті Іспанії та Кубку країни.

Наступного сезону нам потрібно повернутися до Ліги чемпіонів і показати себе сильнішими", – сказав Левандовські.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.