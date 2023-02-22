Онана накричав на Джеко — Чалханоглу довелося заспокоювати камерунця

Неоднозначний епізод стався у матчі з Порту.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі приймає Порту.

На 40-й хвилині гри Бастоні припустився помилки, внаслідок чого мало не відбувся гол у ворота міланської команди, проте арбітр у результаті зафіксував фол.

Проте, з якоїсь незрозумілої причини голкіпер Інтера Андре Онана почав кричати на Едіна Джеко. Камерунець це робив так інтенсивно, що Хакану Чалханоглу довелося буквально закрити рота воротарю.

Раніше повідомлялося, що в Інтері був конфлікт між Лукаку та Бареллою.

Матч Інтер – Порту розпочався о 22:00 за київським часом.