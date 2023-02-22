Марез — п'ятий гравець з Африки, який забив 20 голів у Лізі чемпіонів

Алжирський вінгер Ман Сіті відкрив рахунок у матчі проти Лейпцигу.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зустрівся з Манчестер Сіті, де за підсумками першого тайму "містяни" здобули мінімальну перевагу в рахунку.

Автором єдиного голу в матчі до перерви на 27-й хвилині став вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез, для якого цей м'яч став 20-м у рамках найпрестижнішого єврокубку.

Таким чином, 32-річний алжирець став лише п'ятим африканським футболістом, який забивав 20 і більше голів у ЛЧ.

До Мареза подібним досягненням відзначалися лише Садіо Мане (27 голів), Самуель Ето'О (30), Мохамед Салах (44) та Дідьє Дрогба (44).